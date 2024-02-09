09 февраля 2024, 08:54
Названа главная идея Путина в интервью Карлсону
Аналитик Брутер: Путин в интервью дал США сигнал о готовности РФ к диалогу
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону дал сигнал США о том, что РФ, в отличие от них, готова к диалогу. Об этом РИА «Новости» заявил эксперт российского Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Сигнал был в том, что мы обязательно договоримся, что Россия открыта к договоренностям, — дело в том, что нет готовности другой стороны. Россия с самого начала хотела договариваться, но этого не получилось не по нашей вине», — отметил Брутер.
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Он напомнил, что Россия предлагала договариваться еще во времена президентства Билла Клинтона в США, но никто не обращал на это внимания.
Ранее журнал Rolling Stone отметил, что беседой руководил именно Путин, а не задававший вопросы журналист, - именно российский лидер определял тональность разговора, шутил и явно чувствовал себя комфортно. Интервью прошло именно так, как ожидал Запад, подчеркнуло издание.
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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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