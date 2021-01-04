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    04 января 2021, 20:38

    Названа дата первого публичного совещания Путина в 2021 году

    Анатолий Минкин

    Первое публичное совещание президента России Владимира Путина пройдет в ближайший вторник, 5 января. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.
    Названа дата первого публичного совещания Путина в 2021 году

    Какие темы российский лидер планирует обсуждать с участниками совещания, пока не известно.

    «Совещание готовится. Информация будет предоставлена», — сказал Песков.

    На минувшей неделе Владимир Путин выслушал доклад губернатора Псковской области Владимира Ведерникова о ликвидации последствий ледяного дождя, который обрушился на регион.

    В понедельник, 4 января, российский лидер дал ряд поручений правительству. До 1 февраля Кабмин должен подготовить план по индексации пенсий работающих пенсионеров, а также по упрощенному порядку получения инвалидности на время пандемии коронавирусной инфекции.