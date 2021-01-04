Названа дата первого публичного совещания Путина в 2021 году

Какие темы российский лидер планирует обсуждать с участниками совещания, пока не известно.

«Совещание готовится. Информация будет предоставлена», — сказал Песков.

На минувшей неделе Владимир Путин выслушал доклад губернатора Псковской области Владимира Ведерникова о ликвидации последствий ледяного дождя, который обрушился на регион.

В понедельник, 4 января, российский лидер дал ряд поручений правительству. До 1 февраля Кабмин должен подготовить план по индексации пенсий работающих пенсионеров, а также по упрощенному порядку получения инвалидности на время пандемии коронавирусной инфекции.