Стала известна дата окончательного подведения итогов региональных выборов в России | 360°

Власть 12 сентября 2022, 13:32 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Стала известна дата окончательного подведения итогов региональных выборов в России Центризбирком подведет окончательные итоги региональных выборов 15 сентября РИА Новости

Читать 360tv в

Окончательные результаты выборов различных уровней, которые прошли в российских регионах, Центризбирком подведет 15 сентября. Как сообщил «Интерфакс», такое заявление сделала глава ЦИК Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что 12 сентября огласят только предварительные результаты прошедшей избирательной кампании. Региональным избиркомам дали время для подведения итогов.

Реклама

«В четверг [15 сентября] мы соберемся уже заседании ЦИК России и, надеюсь, уже [подведем] окончательные сведения», — заявила Памфилова.

Реклама

Глава ЦИК отметила, что, по последним данным, победителями на выборах стали 30 768 кандидатов от 16 партий, а также представители трех общественных объединений.

На выборах губернаторов жители регионов выбрали 12 кандидатов от партии «Единая Россия», а также двух самовыдвиженцев.

Выборы в российских регионах прошли с 9 по 11 сентября. Жители 14 субъектов РФ выбрали губернаторов, в шести голосовали за депутатов законодательных собраний, в 12 — за депутатов административных центров, а также органов местного самоуправления различных уровней.

0 0 0 0 0 0