Власть 20 января 2023, 00:18 Названа дата формирования избиркома в ЛНР Врио главы ЛНР Пасечник объявил о создании к 10 марта избирательной комиссии РИА «Новости»

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Собственная избирательная комиссия появится в Луганской Народной Республике к 10 марта. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что подписал закон о создании избирательных комиссий ЛНР как российского региона с учетом положений федерального законодательства.

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Пасечник отметил, что в состав республиканского избиркома войдут 12 человек. Они сформируют территориальные комиссии до 1 мая, а после оформления избирательных участков на местах появятся участковые комиссии. Срок полномочий членов избирательных органов составит пять лет.

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В соответствии с федеральным законодательством, подписанный документ также предполагает создание специальных территориальных комиссий, отвечающих за проведение электронного голосования.

«Уже в сентябре этого года состоятся выборы, которые должны пройти организованно и в полном соответствии российским стандартам и законодательству», — подчеркнул Леонид Пасечник.

Народный совет Луганской Народной Республики на заседании в минувшую среду, 19 января, принял в третьем чтении закон о выборах депутатов всех уровней в единый день голосования.