Названа дата досрочных выборов губернатора Пензенской области

Жители Пензенской области выберут нового губернатора в единый день голосования. Досрочные выборы состоятся 19 сентября. Бывшего главу региона Ивана Белозерцева задержали по делу о крупной взятке. Указом президента Владимира Путина он освобожден от должности в связи с утратой доверия.

Дату выборов назвал в беседе с РИА «Новости» член ЦИК России Евгений Шевченко. «Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября», — уточнил он.

В Центризбиркоме добавили, что в единый день голосования высших должностных лиц изберут в девяти субъектах РФ на прямых выборах.

«В трех регионах их изберут депутаты законодательных органов соответствующих субъектов», — пояснил Шевченко.

Ивана Белозерцева вместе с пятью его предполагаемыми соучастниками задержали по делу о взяточничестве в размере порядка 30 миллионов рублей. Губернатор заявил, что не считает себя виноватым в коррупции и удивлен аресту.

Президент РФ Владимир Путин отправил главу Пензенской области в отставку 23 марта.