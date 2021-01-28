Стало известно, когда Путин подпишет закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ

Президент России Владимир Путин подпишет закон о ратификации соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), как только получит документ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Как только он поступит, он будет незамедлительно подписан. Здесь очень важна скорость, и потом уже обменяться соответствующими решениями», — сказал Песков.

По его словам, пока еще рано говорить о сроках начала консультаций по новому договору СНВ.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор 26 января. В ходе него главы государств обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. В итоге Россия и Америка согласились продлить договор на условиях Москвы, написал inforeactor. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа. На следующий день нижняя палата ратифицировала соглашение о продлении документа на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Во время онлайн-выступления на Давосской неделе Путин назвал продление договора шагом в правильном направлении. Первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский надеется, что конгресс США быстро ратифицирует продление договора.

А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш верит, что после продления ДСНВ Россия и США сократят арсенал ядерного оружия.