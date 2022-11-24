Власть 24 ноября 2022, 18:55 Назван срок ввода в эксплуатацию дома по программе реновации в Нагорном районе Москвы Чиновник Загрутдинов: дом в Нагорном районе Москвы введут в эксплуатацию в 2023 году

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Жилой дом, который строится по программе реновации в Нагорном районе Москвы, введут в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщила НСН со ссылкой на руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

«В настоящее время идет возведение надземной части здания», — уточнил он.

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Дом рассчитан на 318 квартир, три из них обустроят для маломобильных жильцов. На первом этаже здания откроются магазины, кафе и секции для детей. Также в доме будут система охраны и видеонаблюдение.

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