07 декабря 2023, 14:00
Назван срок итогового заседания Госсовета России
Левитин: Путин проведет итоговое заседание Госсовета в конце декабря
Заседание Госсовета с подведением итогов Года педагога и наставника президент России Владимир Путин проведет в конце декабря. Как сообщило РИА «Новости», об этом в беседе с журналистами заявил помощник российского лидера Игорь Левитин.
Он подчеркнул, что окончательную дату заседания пока не утвердили.
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«Планируется в конце декабря. Наставничество, год будем закрывать», — заявил Левитин.
Президент России Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставничества. Официальный старт мероприятиям глава государства дал 2 марта во время обращения к участникам пилотной программы «Школа наставничества».
В своем выступлении Путин поблагодарил российских учителей за воспитание достойных учеников, которые получили чувство искренней любви к Родине и стали достойными защитниками Отечества.
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Владимир Путин
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