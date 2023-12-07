Власть 07 декабря 2023, 14:00 Назван срок итогового заседания Госсовета России Левитин: Путин проведет итоговое заседание Госсовета в конце декабря РИА «Новости»

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Заседание Госсовета с подведением итогов Года педагога и наставника президент России Владимир Путин проведет в конце декабря. Как сообщило РИА «Новости», об этом в беседе с журналистами заявил помощник российского лидера Игорь Левитин.

Он подчеркнул, что окончательную дату заседания пока не утвердили.

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«Планируется в конце декабря. Наставничество, год будем закрывать», — заявил Левитин.

Президент России Владимир Путин объявил 2023-й Годом педагога и наставничества. Официальный старт мероприятиям глава государства дал 2 марта во время обращения к участникам пилотной программы «Школа наставничества».

В своем выступлении Путин поблагодарил российских учителей за воспитание достойных учеников, которые получили чувство искренней любви к Родине и стали достойными защитниками Отечества.