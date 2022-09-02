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02 сентября 2022, 18:43

Названы самые молчаливые депутаты Госдумы

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников вошел в число "самых молчаливых" депутатов Госдумы, которые в рамках весенней пленарной сессии не выступали ни разу. Об этом написала "Политика сегодня" со ссылкой на исследование Центра политической конъюнктуры. 

«Чаще других депутатов высказывались коммунисты Нина Останина, Андрей Куринный и Николай Коломейцев. При этом в Госдуме есть внушительная группа депутатов, которые за полгода не произнесли ни единого слова», — отметили авторы исследования.

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Молчаливых депутатов оказалось 127.

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