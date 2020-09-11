Назван город, в котором встретятся Путин и Лукашенко в России

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в России 14 сентября. Для переговоров выбран Сочи.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на встрече главы государств обсудят совместные проекты в сфере энергетики. Кроме того, речь пойдет и о Союзном государстве: президенты обсудят общие планы в культуре, торговле.

По словам пресс-атташе Путина, на переговорах лидеры стран не будут подписывать никакие документы.

О том, что Лукашенко прилетит в Россию 14 сентября, официально стало известно в пятницу.

В Белоруссии уже месяц не утихают протесты. Они начались после президентских выборов, на которых в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. Оппозиция оказалась несогласна с официальными данными ЦИК и заявила, что победить должна была Светлана Тихановская. После этого в стране начались протесты: белорусы вышли на улицы, в стычках пострадали и они, и милиционеры. Вскоре выступления оппозиции стали более мирными, но не прекратились.