Назвали нового главу Рослесхоза
Главой федерального агентства лесного хозяйства назначили Ивана Советникова. Об этом говорится на официальном сайте правительства РФ. Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Иван Советников ранее был заместителем главы Рослесхоза. В этой должности он работал с 2020 года, курируя в том числе выполнение ведомственной программы цифровой трансформации, а также осуществление и обеспечение эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней», — говорится в сообщении.
Ранее занимавший пост главы ведмства Сергей Аноприенко занял должность заместителя министра природных ресурсов и экологии, напомнила «Газета.ru».