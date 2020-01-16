    16 января 2020, 20:43

    Назначение Мишустина на пост премьер-министра оценили в Совфеде

    Ирина Нагайникова

    Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал назначение на должность премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщил сайт RT.

    Калашников подчеркнул, что роль председателя правительства огромна. Также он отметил, что назначение министров также важно.

    «От личности каждого зависит много нюансов, в том числе — как мы все с вами будем жить завтра», — объяснил парламентарий.

    Комментируя назначение Мишустина, Калашников признал, что «как налоговик он действительно сделал очень многое».

    «В человеческом плане — он тоже очень приятный человек», — отметил Калашников.

    Ранее 383 депутата Госдумы одобрили кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. 41 парламентарий воздержался, против не проголосовал никто.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина.

    Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал «360» о «парламентской игре» воздержавшихся партий против Мишустина.