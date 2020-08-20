Назначен руководитель Рособрнадзора

С февраля этого года Музаев был временно исполняющим обязанности руководителя.

«Анзор Музаев назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Мишустин заявил, что количество молодежи на Камчатке сильно сократилось по сравнению с советским временем.