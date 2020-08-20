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    20 августа 2020, 16:28

    Назначен руководитель Рособрнадзора

    Дарья Морозова

    Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Анзора Музаева на должность руководителя Рособрнадзора. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    С февраля этого года Музаев был временно исполняющим обязанности руководителя.

    «Анзор Музаев назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки», — говорится в сообщении ведомства.

    Ранее Мишустин заявил, что количество молодежи на Камчатке сильно сократилось по сравнению с советским временем.

    Новости SMI.FM