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    19 октября 2021, 21:31

    Назначен новый замглавы администрации Салехарда

    Заместителем главы администрации Салехарда стал Николай Токарчук

    Полина Гребенщикова

    Новым заместителем главы администрации Салехарда стал бывший депутат Тюменской областной думы Николай Токарчук. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    Токарчук уже приступил к выполнению обязанностей. В администрации он будет отвечать за блок внутренней политики.

    «С учетом опыта активной депутатской работы и работы в „Единой России“ Ямала и Тюменской области, уверен, что справлюсь, не подведу», — написал чиновник в своем Instagram.