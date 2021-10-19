Назначен новый замглавы администрации Салехарда

Новым заместителем главы администрации Салехарда стал бывший депутат Тюменской областной думы Николай Токарчук. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Токарчук уже приступил к выполнению обязанностей. В администрации он будет отвечать за блок внутренней политики.

«С учетом опыта активной депутатской работы и работы в „Единой России“ Ямала и Тюменской области, уверен, что справлюсь, не подведу», — написал чиновник в своем Instagram.