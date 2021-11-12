Назначен новый глава Роснедр

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгения Петрова. Об этом сообщил RT.

«Новым главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) стал Евгений Петров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщили в пресс-службе кабмина.

С июня Петров был временно исполняющим обязанности руководителя Роснедр.