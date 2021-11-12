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    12 ноября 2021, 14:04

    Назначен новый глава Роснедр

    Мишустин назначил главой Федерального агентства по недропользованию Евгения Петрова

    Полина Гребенщикова

    Премьер-министр Михаил Мишустин назначил главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгения Петрова. Об этом сообщил RT.

    «Новым главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) стал Евгений Петров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщили в пресс-службе кабмина.

    С июня Петров был временно исполняющим обязанности руководителя Роснедр.