  • Назначен новый глава Рослесхоза

    30 сентября 2019, 16:54

    Редакция сайта 360°

    Новым главой Рослесхоза стал заместитель руководителя Росимущества Сергей Аноприенко. На эту должность его назначил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
    Назначен новый глава Рослесхоза

    «Назначить Аноприенко Сергея Михайловича заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителем Федерального агентства лесного хозяйства, освободив его от занимаемой должности».

    Ранее Сергей Аноприенко работал заместителем руководителя Росимущества.

    Сергей Аноприенко начал работать в российском правительстве в 2012 году, когда перешел из МЧС в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. С 2016 года он был начальником Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

    В октябре 2017 года он перешел в Росимущество на пост заместителя руководителя ведомства.

    Сергей Аноприенко окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РФ в 1992 году. В 2011-м он получил диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, в 2016-м окончил аспирантуру Института менеджмента, экономики и инноваций.