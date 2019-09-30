Назначен новый глава Рослесхоза

«Назначить Аноприенко Сергея Михайловича заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителем Федерального агентства лесного хозяйства, освободив его от занимаемой должности».

Ранее Сергей Аноприенко работал заместителем руководителя Росимущества.

Сергей Аноприенко начал работать в российском правительстве в 2012 году, когда перешел из МЧС в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. С 2016 года он был начальником Управления имущества федеральных органов власти и организаций в сфере обороны и безопасности Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

В октябре 2017 года он перешел в Росимущество на пост заместителя руководителя ведомства.

Сергей Аноприенко окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РФ в 1992 году. В 2011-м он получил диплом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, в 2016-м окончил аспирантуру Института менеджмента, экономики и инноваций.