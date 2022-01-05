Назарбаев уходит в отставку с поста председателя Совета безопасности Казахстана. Об этом сообщил Telegram-канал Ateo.

Назарбаев был президентом Казахстана с 1991 по 2021 год. После ухода он занял пост главы Совета безопасности страны, члена Конституционного совета Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан». Однако 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что сам займет пост главы Совета безопасности.

Ранее в Казахстане вспыхнули митинги, в ходе которых была подожжена администрация в Алма-Ате, а около акимата Актобе прогремели взрывы. По своей стране отключена мобильная связь и интернет.

Первоначальной причиной протестов стало двукратное повышение цен на сжиженный газ.

Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Атинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения, а правительство страны было отправлено в отставку.

Также сообщалось, что в Актобе полицейские отказались задерживать протестующих граждан.

Также Telegram-канал aavst со ссылкой на источник в МИД, сообщил, что Назарбаев готов покинуть Казахстан для лечения.