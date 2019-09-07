Назарбаев приехал в Россию с рабочим визитом

«Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию», — написал пресс-секретарь политика Айдос Укибай в Twitter.

По словам Укибая, в ходе своего визита Назарбаев планирует провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, у политика запланировано посещение национального павильона «Казахстан» на ВДНХ. Назарбаев также примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня города в Москве.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев управлял страной с 1991 года. Он сложил свои полномочия в марте этого года. После отставки президента столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан.