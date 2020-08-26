«Наводить ужас на противника». Жириновский предложил принимать в армию больше женщин

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что женщин в российской армии должно стать больше. Он выступил с идеей воссоздать женские батальоны.

«У нас женщин больше, чем мужчин. Надо больше женщин призывать [в армию], это будет наводить ужас на армию противника, они будут бояться», — заявил Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

Политик напомнил, что при царе существовали женские батальоны. Они показывали настойчивость во время боевых действий. При этом австрийские и немецкие солдаты, увидев их, разбегались.

По словам Жириновского, если такие подразделения в России воссоздадут, то женщинам даже стрелять не надо будет. Как только враги увидят «русских красавиц», то литовцы, поляки и «какие-нибудь натовские солдаты» тут же убегут. То есть россиянки будут оказывать, в первую очередь, психологическое давление на иностранных военных.

Ранее глава ЛДПР рассказал о своих главных ошибках. Политик заявил, что «на тройку прожил жизнь». Он отметил, что больше всего жалеет о женитьбе и поступлении в Институт стран Азии и Африки.