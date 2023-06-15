15 июня 2023, 16:59
«Наверное, он про своих». Песков едко ответил на призыв Подоляка убивать больше мобилизованных
Песков: в офисе президента Украины ошиблись, призывая убить больше мобилизованных
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, вероятно, имел в виду украинских военнослужащих, призывая уничтожать как можно больше мобилизованных. Об этом иронично заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты попросили его прокомментировать заявление Подоляка о том, что одна из целей ВСУ — уничтожение мобилизованных.
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«Своих? Наверное, он про своих говорил», — процитировал Life ответ представителя Кремля.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что потери украинских войск с начала контрнаступления примерно в 10 раз превышают потери российских. О том, что потери в ВСУ приблизятся к катастрофическим, говорил и президент России Владимир Путин в беседе с военными корреспондентами 13 июня. Он добавил, что ВСУ не смогли достичь целей контрнаступления ни на одном из направлений и на тот момент лишилась более чем 160 танков, в целом — 25-30% западной техники.
Дмитрий Песков
ВСУ
Украина
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