Власть 15 июня 2023, 16:59 «Наверное, он про своих». Песков едко ответил на призыв Подоляка убивать больше мобилизованных Песков: в офисе президента Украины ошиблись, призывая убить больше мобилизованных РИА «Новости»

Читать 360tv в

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, вероятно, имел в виду украинских военнослужащих, призывая уничтожать как можно больше мобилизованных. Об этом иронично заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать заявление Подоляка о том, что одна из целей ВСУ — уничтожение мобилизованных.

Реклама

«Своих? Наверное, он про своих говорил», — процитировал Life ответ представителя Кремля.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что потери украинских войск с начала контрнаступления примерно в 10 раз превышают потери российских. О том, что потери в ВСУ приблизятся к катастрофическим, говорил и президент России Владимир Путин в беседе с военными корреспондентами 13 июня. Он добавил, что ВСУ не смогли достичь целей контрнаступления ни на одном из направлений и на тот момент лишилась более чем 160 танков, в целом — 25-30% западной техники.