Научному руководителю ВШЭ предложили возглавить экспертный совет при правительстве

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил научному руководителю ВШЭ Ярославу Кузьминову возглавить экспертный совет при правительстве. Информация об этом появилась на сайте кабмина.

«Учитывая ваш опыт в этой сфере, я бы хотел предложить вам возглавить экспертный совет при правительстве РФ и на системной основе организовать взаимодействие правительства, сотрудников и аппарата, в том числе правительства, и министров федеральных с экспертным сообществом», — сказал Мишустин.

Он отметил, что нужно, чтобы эксперты взаимодействовали с правительством по проектам с начальных этапов разработки до уже практической реализации. Премьер-министр также пообещал дать поручение, чтобы Кузьминову в правительстве оказывали любое содействие в экспертной работе.

Кузьминов выразил готовность приступить к новой работе. Он отметил, что нормальная экспертиза должна основываться на данных. По его словам, совет должен заниматься своей главной работой — предварительным обсуждением нормативных и законопроектных решений.