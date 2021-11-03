facebook_pixel
    03 ноября 2021, 11:48

    Научному руководителю ВШЭ предложили возглавить экспертный совет при правительстве

    Премьер-министр Мишустин предложил научному руководителю ВШЭ Кузьминову возглавить экспертный совет при правительстве

    Анастасия Калинина

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил научному руководителю ВШЭ Ярославу Кузьминову возглавить экспертный совет при правительстве. Информация об этом появилась на сайте кабмина.

    Научному руководителю ВШЭ предложили возглавить экспертный совет при правительстве

    «Учитывая ваш опыт в этой сфере, я бы хотел предложить вам возглавить экспертный совет при правительстве РФ и на системной основе организовать взаимодействие правительства, сотрудников и аппарата, в том числе правительства, и министров федеральных с экспертным сообществом», — сказал Мишустин.

    Он отметил, что нужно, чтобы эксперты взаимодействовали с правительством по проектам с начальных этапов разработки до уже практической реализации. Премьер-министр также пообещал дать поручение, чтобы Кузьминову в правительстве оказывали любое содействие в экспертной работе.

    Кузьминов выразил готовность приступить к новой работе. Он отметил, что нормальная экспертиза должна основываться на данных. По его словам, совет должен заниматься своей главной работой — предварительным обсуждением нормативных и законопроектных решений.