Национальные проекты остаются на повестке дня даже в сложившейся из-за распространения коронавируса ситуации. Однако в них могут внести корректировки.

«Очевидно, что при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами. Нельзя исключать, что какие-то будут вноситься корректировки, но на сами стратегические задачи реализации нацпроектов это не повлияет никоим образом», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Он подчеркнул, что о приостановке реализации национальных проектов не может быть и речи.

Ранее Песков рассказал, что российскому лидеру еще какое-то время придется жить и работать в режиме ограничений. Ситуация с пандемией в России сейчас сложилась тяжелая. Все меры отменить разом не получится.

За минувшие сутки более 10 тысяч жителей России заразились коронавирусом. Всего медики выявили уже 134 687 инфицированных. Из них 1280 человек скончались от болезни COVID-19, которую вызывает новый вирус.