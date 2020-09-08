В новых материалах по нацпроекту по МСП на 1,5 миллиона сотрудников снижено число россиян, занятых на малых и средних предприятиях (МСП), которые должны появиться к 2024 году. Ранее указывались 23,5 миллиона человек. Эксперты считают, что малому бизнесу нужны новая регуляция и дешевые деньги.

По данным газеты «Известия», правительство в новом варианте нацпроекта запланировало ежегодный прирост МСП в количестве не менее миллиона фирм. Кабмин намерен добиться роста выручки на уровне 3% и собирается выделять на помощь малому бизнесу не менее 900 миллиардов рублей в год.

Эксперты считают, что достижение новой цели может занять до 20 лет, при условии ведения новой системы регуляции и наличия дешевых денег.

Издание со ссылкой на поступивший в распоряжение редакции документ сообщило, что правительство изменило цель по численности занятых в МСП. К 2021 году число сотрудников должно достигнуть 21,7 миллионов человек, в 2022-м — 22,3 млн, в 2023-м — 22,9 млн, а в 2024-м — 23,5 млн.

В предыдущем варианте нацпроекта указывалась большая цифра — 25 миллионов человек к 2024 году. Сейчас в этом сегменте экономики трудится 21 миллион работников.

Количество занятых было уменьшено из-за состояния российской экономики после пандемии COVID-19. Как пишут «Известия», в соответствии с последним макропрогнозом МЭР, в ближайшие годы рост ВВП высоким не будет. Поэтому цели нацпроекта сделали не такими амбициозными.

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин заявил изданию, что новая цель по числу занятых вполне достижима. Но для этого надо сократить до минимума количество проверок, обеспечить дешевые деньги и обнулить большую часть требований.

«Во время пандемии начал действовать мораторий на проверки, и никакой катастрофы из-за этого до сих пор не случилось», — отметил Андрей Шубин.

Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян предположил, что реалистичность новой цели нацпроекта зависит от того, будут ли власти учитывать самозанятых в расчетах. Если будет, то с учетом сохранения популярности налогового режима достичь цифры в 23,5 миллиона человек не составит особого труда.

В аппарате правительства на запрос издания не ответили, в Минэкономразвития также отказались обсуждать изменения в нацпроекте, уточнив, что они будут внесены к 1 октября.

На днях СМИ сообщили, что уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить меры по отсрочке по налогам для малых и средних предприятий, кредитных каникулах и моратории на банкротство.