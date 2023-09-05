Власть 05 сентября 2023, 16:17 Нацисты и коллаборанты на Украине уничтожили 1,5 млн евреев — Путин Путин: 1,5 млн евреев уничтожили нацисты и коллаборанты на Украине при холокосте Пресс-служба Кремля

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Нацисты и коллаборационисты на Украине уничтожили четверть от общего количества жертв холокоста, то есть полтора миллиона евреев. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания оргкомитета «Победа».

По словам главы государства, евреев на Украине истребляли преимущественно не немцы, а «бандеровцы и иже с ними». Эти исторические события относятся и к сегодняшнему дню, указал Путин.

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«Сколько евреев было уничтожено на Украине нацистами и коллаборационистами? А я вам скажу — это полтора миллиона человек: женщины, старики, дети», — подчеркнул президент.

Всего жертвами холокоста стали шесть миллионов человек, напомнил глава государства. Если цифра верна, выходит, что 25% из них убили украинские нацисты и коллаборанты, обратил внимание президент.

Киевский режим сделал кровавых убийц героями, добавил Путин. С портретами этих людей в наше время ходят по центрам украинских городов, отметил глава государства.