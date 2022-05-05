Нацистская идеология на Украине стала государственной, заявил Володин

Национализм стал государственной идеологией на Украине, принятые президентом РФ Владимиром Путиным решения предотвратили военные действия на территории России. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Это битва добра со злом. Наши солдаты и офицеры предупредили огромную трагедию», — написал спикер ГД.

НАТО готовила Украину к нападению на Россию, этим объясняются решения по поставкам вооружения, принятые в США в январе, подчеркнул Володин. Для Америки украинцы стали расходным материалом.

«Национализм стал государственной идеологией Киева. Если бы не решения, принятые президентом Путиным, военные действия велись бы на территории нашей страны. Ему удалось предотвратить нападение на Россию», — подытожил спикер Госдумы.

В интервью радио «Комсомольская правда» Володин заявил, что мобилизации в России не будет. Слухи о всеобщей мобилизации ранее опроверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, он назвал это «чушью и неправдой». Представитель Кремля призвал не верить фейкам в западной прессе.