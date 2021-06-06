Национальная база генетической информации появится в России

В России появится Национальная база генетической информации. До 30 июля будет определен объем средств и источники финансирования. Это следует из поручений премьер-министра Михаила Мишустина.

Накануне Мишустин посетил исследовательский центр «Курчатовский институт».

«В РФ по поручению президента создается Национальная база генетической информации. Определить нужный объем средств, а также источники финансирования этого проекта Мишустин поручил Минобрнауки и Минфину при участии „Курчатовского института“. Эту работу необходимо провести до 30 июля», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

В пресс-службе уточнили, что к этому сроку также должны быть представлены результаты рассмотрения концепции создания базы Советом по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.

До 15 июня двум этим министерствам поручено подготовить «дорожную карту» модернизации опытных производств Национального исследовательского центра и Института ядерной физики СО РАН в 2021–2023 годах, а также определить источники финансирования.

Несколько дней назад премьер-министр РФ поддержал инвестиционные, производственные и инновационные программы КамАЗа. Он призвал разрабатывать как можно больше проектов, связанных с цифровой промышленностью, электротранспортом и разработкой экодвигателей стандарта Евро-6.