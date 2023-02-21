Важное 21 февраля 2023, 12:24 «Использовали хоть черта лысого». Путин заявил, что Западу все равно, чьими руками воевать с Россией Путин: Западу все равно, чьими руками воевать с Россией

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Страны Запада закрывают глаза на связь украинских националистов с фашистской Германией. Такое заявление сделал глава России Владимир Путин. Его слова процитировал ТАСС.

«Главное, чтобы воевали с нами. Значит, можно использовать всех, хоть черта лысого», — сказал он.

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Также Путин сказал, что, помимо националистов, в борьбе против России Запад также использует неонацистов и террористов. По его словам, противникам РФ все равно, на кого делать ставку в этом противостоянии.

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Кроме того, глава России отметил, что украинские националисты в открытую называют себя наследниками фашистской Германии. При этом западные правительства в упор не замечают это обстоятельство. По мнению Путина, этот момент и доказывает неразборчивость противников России в инструментах атаки на РФ.

Это заявление глава государства сделал во время выступления с посланием Федеральному собранию.