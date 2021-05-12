Нацбезопасность на северо-западе РФ обсудят на выездном совещании Совбеза

В Мурманске пройдет выездное совещание, на котором обсудят вопросы обеспечения национальной безопасности на северо-западе России. Проведет его секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Основное внимание собравшиеся уделят дополнительным мерам по профилактике распространения экстремистских и террористических проявлений. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

Участниками совещания станут полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и главы входящих в него регионов. Приглашены представители федеральных министерств и ведомств.

Подобные совещания традиционно проводят каждый год во всем федеральных округах России. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин. В очном формате аспекты нацбезопасности на северо-западе России рассматривали в июле 2019 года.

В прошлом году обсуждение провели в режиме видеоконференции из-за пандемии. Одним из вопросов повестки тогда стали меры, направленные на антитеррористическую защиту гидротехнических сооружений и безопасность на водных объектах в регионах СЗФО.