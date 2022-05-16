Североатлантический альянс выходит за рамки своей геополитики и старается влиять на международные процессы в других регионах. Россия должна обратить внимание на данный факт. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время встречи ОДКБ. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Кроме этой бесконечной расширенческой политики, Североатлантический альянс еще и выходит за рамки своего географического предназначения, за рамки Евроатлантики, старается все активнее и активнее включаться в международные вопросы и контролировать международные ситуации с точки зрения безопасности», — сказал Путин.

По его словам, НАТО влияет на ситуацию в других региона мира не лучшим образом. Это требует особенно внимания России, подчеркнул президент.

Он отметил, что Россия при этом не беспокоится о желании Швеции Финляндии вступать в НАТО, у РФ нет проблем с этими государствами. Однако если из-за этого Россия почувствует для себя непосредственную угрозу, то она ответит. Какой будет эта реакция российские власти зависит от угроз, существующих для нее.