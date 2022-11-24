Власть 24 ноября 2022, 13:47 НАТО уличили в вовлечении в конфликт с Россией на Украине Представитель МИД Захарова заявила о затягивании НАТО в конфликт с Россией РИА «Новости»

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Страны НАТО посылают на Украину все больше военных специалистов, которые принимают участие в боевых действиях в составе ВСУ или частных военных компаний. Это очередное подтверждение того, что идет противостояние России и Североатлантического альянса. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она пояснила, что полностью зависимый от поставок западного оружия и инструкторов киевский режим оказался инструментом в руках НАТО для противостояния России.

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«Появляется все больше фактов, которые указывают на то, что на Украине имеет место противостояние России и НАТО», — заявила Захарова.

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Представитель МИД отметила, что режим президента Зеленского выполняет приказы Запада, не задумываясь о жизнях собственных людей, ради продолжения финансовой и военной помощи, без которой ему не продержаться.

Кроме того, страны НАТО направляют на Украину все большее число военных специалистов, которые принимают участие в боевых действиях в составе частных военных компаний и ВСУ.

Для еще большего втягивания Альянса в конфликт ради получения средств режим Зеленского сознательно идет на опасные провокации экстремистского и террористического характера, за которые в будущем всех участников ждет трибунал.