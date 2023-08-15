15 августа 2023, 10:29
НАТО продолжил наращивание потенциала
Путин: НАТО не перестал наращивать потенциал и использовать средства давления
НАТО продолжил наращивать свой потенциал и использовать военные и невоенные средства давления. Об этом заявил резидент России Владимир Путин на XI Московской конференции по международной безопасности. Его слова привел ТАСС.
Президент России указал, что в разных регионах мира начали раздуваться очаги конфликтов. Цель тех, кто это провоцирует, — извлечение собственной выгоды из человеческих трагедий и стравливание народов, а также эксплуатация ресурсов других стран.
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Глава РФ заявил, что страны НАТО продолжили наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы.
«(Страны Альянса стали — прим.ред.) предпринимать попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространства, использовать военные и невоенные средства давления», — заявил Путин.
По словам главы РФ, данные действия НАТО начал совершать на фоне разрушения системы контроля над вооружениями.
Россия
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Владимир Путин
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