НАТО призвали не наступать на болевые точки России

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что НАТО продолжает наступать на болевые точки России.

При этом дипломат отметил, что альянс должен серьезно отнестись к предложенным российской стороной гарантиям обоюдной безопасности. По его словам, НАТО понимает, какую военную мощь несет Россия.

«Они продолжают уже длительное время наступать на больные точки России, подошел момент истины: теперь, когда мы им рассказали, что думаем по этому поводу и как будем действовать, они будут вынуждены серьезно реагировать, а не так, отметая все с ходу и сразу», — сообщил Гаврилов.

Он считает, что в НАТО осознают риск, который несет не собой неурегулированный вопрос по предоставлению гарантий безопасности.

«Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия», — заявил Гаврилов.

Напомним, МИД РФ направил в США проект документа, в котором говорится о взаимном обеспечении гарантий безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не получила от США никакого ответа.

В одном из пунктов говорится о том, что НАТО должен гарантировать свое нераспространение на территорию Украины.