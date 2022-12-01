Власть 01 декабря 2022, 14:13 НАТО не оставил попыток навязать войну Украине — Песков Представитель Кремля Песков заявил о попытках НАТО навязать войну Украине РИА «Новости»

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Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украине надо думать не о членстве в блоке, а о сохранении государственности, навряд ли можно считать прозрением. Североатлантический альянс все также навязывает киевскому режиму войну и способствует осложнению ситуации. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Вряд ли это означает какое-то прозрение со стороны альянса. Нет, альянс по-прежнему навязывает войну украинскому режиму, альянс по-прежнему предпочитает „воевать до последнего украинца“», — сказал он.

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По его словам, НАТО по-прежнему передает Украине вооружение и таким образом поддерживает конфликт, осложняя ситуацию для киевского режима.

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Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что восстановления России и западных стран ждать не стоит. Он считает, что Запад в какой-то момент вновь захочет работать с Россией по вопросу европейской безопасности. Однако пути назад нет.