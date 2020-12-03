«Главная цель подобных заявлений — оправдать наращивание присутствия сил альянса в регионе Черного моря», — заявил Аксенов.

По его словам, речь идет об «обычном демагогическом приеме» — переваливать с больной головы на здоровую.

По словам главы полуострова, мощь крымских военнослужащих Вооруженных сил России соответствует нынешним угрозам. Бойцы Крыма «надежно и в полном объеме» обеспечат безопасность региона и местных жителей.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия наращивает военную мощь в Крыму, отметил сайт RT.

Заявления НАТО стоит рассматривать как подготовку к войне с РФ, говорил историк и военный эксперт Борис Юлин. Он считает, что властям России не надо постоянно хвастаться разработкой нового оружия. В противном случае в альянсе продолжат раздувать у себя военную истерию, нарастет военная угроза.