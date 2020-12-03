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    03 декабря 2020, 23:47

    НАТО нашел себе оправдание для наращивания сил в Крыму — Аксенов

    Алена Макаренко

    НАТО сделал заявление о наращивании Россией военной мощи в Крыму, чтобы оправдать присутствие своих сил в регионе Черного моря. Об этом глава полуострова Сергей Аксенов написал во «ВКонтакте».
    НАТО нашел себе оправдание для наращивания сил в Крыму — Аксенов

    «Главная цель подобных заявлений — оправдать наращивание присутствия сил альянса в регионе Черного моря», — заявил Аксенов.

    По его словам, речь идет об «обычном демагогическом приеме» — переваливать с больной головы на здоровую.

    По словам главы полуострова, мощь крымских военнослужащих Вооруженных сил России соответствует нынешним угрозам. Бойцы Крыма «надежно и в полном объеме» обеспечат безопасность региона и местных жителей.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия наращивает военную мощь в Крыму, отметил сайт RT.

    Заявления НАТО стоит рассматривать как подготовку к войне с РФ, говорил историк и военный эксперт Борис Юлин. Он считает, что властям России не надо постоянно хвастаться разработкой нового оружия. В противном случае в альянсе продолжат раздувать у себя военную истерию, нарастет военная угроза.