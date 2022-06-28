НАТО нарастит силы на восточном фланге вне зависимости от итогов саммита

Усиление позиций НАТО на восточном фланге произойдет вне зависимости от итогов текущего саммита Альянса. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова процитировал ТАСС.

Лавров сделал это заявление по итогам заседания совета министров иностранных дел прикаспийских государств.

«То анонсированное увеличение на восточном фланге НАТО, увеличение вооруженных сил, по-моему, там до 200 тысяч или еще больше военнослужащих, это планировалось независимо от того, что будет записано в документ, который примут в Мадриде», — отметил глава МИД России.

По его словам, эти планы представители Альянса анонсировали достаточно давно. Эти действия станут продолжением линии НАТО на освоение территорий бывшего Советского Союза. Кроме того, Альянс давно работает над приближением линии территорий организации и ее военной инфраструктуры вплотную к российским границам.

Саммит НАТО начнется вечером 28 июня. В преддверии мероприятия Роскосмос показал спутниковые снимки и координаты центров принятия решений Запада — место проведения заседания. Об этом рассказал RT.