Переговоры по гарантиям безопасности показали, что НАТО и США не проявили никакого желания учитывать законные интересы России, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Переговоры, которые тогда состоялись между нашими делегациями и США, потом я с Блинкеном (госсекретарь США Энтони Блинкен — прим. ред.) встречался, и потом наша команда ездила в НАТО, где презентовала договор уже в „натовском“ контексте, в контексте России — НАТО, они показали, что никакого желания учитывать наши законные интересы никто из них не проявил <…> наши интересы безопасности», — сообщил Лавров в эфире Первого канала.

По словам Лаврова, сегодня позицию украинских властей определяют США, Великобритания и другие страны Запада, которые добиваются продолжения конфликта. Россия же продолжает вести переговоры с командой украинского президента Зеленского.

В обновленной версии договора российская сторона учла все замечания украинской делегации. Но от киевских властей реакции до сих пор нет. Добрая воля РФ, как заметил Лавров, не безгранична. По его словам, если на нее не отвечают взаимностью, то это не способствует переговорному процессу.