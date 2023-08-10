10 августа 2023, 09:38
НАТО и дальше будет пользоваться Украиной для опосредованного противостояния с Россией — МИД
Замглавы МИД Галузин: НАТО продолжит использовать Украину для борьбы с Россией
Саммит Североатлантического альянса в Литве показал, что НАТО и дальше будет использовать Украину для борьбы против России. Такое заявление в интервью ТАСС сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
По его словам, на саммите в Вильнюсе члены НАТО заявили, что Украина сможет присоединиться к блоку после окончания конфликта. Запад уверен, что ВСУ одержат победу.
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«Очевидно, что натовцы продолжат использовать Украину в качестве расходного материала в их опосредованной войне против России», — отметил замглавы МИД.
Также в интервью он отметил, что корпорация Microsoft помогает киевскому режиму. При этом компания прикрывается словами о якобы укреплении киберобороны Украины.
Microsoft постоянно обвиняет Россию в атаках на украинские сайты, но никаких доказательств не приводит. Корпорация умалчивает о системных кибердиверсиях против российской критической инфраструктуры, добавил Галузин.
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