Власть 10 августа 2023, 09:38 НАТО и дальше будет пользоваться Украиной для опосредованного противостояния с Россией — МИД Замглавы МИД Галузин: НАТО продолжит использовать Украину для борьбы с Россией РИА «Новости»

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Саммит Североатлантического альянса в Литве показал, что НАТО и дальше будет использовать Украину для борьбы против России. Такое заявление в интервью ТАСС сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, на саммите в Вильнюсе члены НАТО заявили, что Украина сможет присоединиться к блоку после окончания конфликта. Запад уверен, что ВСУ одержат победу.

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«Очевидно, что натовцы продолжат использовать Украину в качестве расходного материала в их опосредованной войне против России», — отметил замглавы МИД.

Также в интервью он отметил, что корпорация Microsoft помогает киевскому режиму. При этом компания прикрывается словами о якобы укреплении киберобороны Украины.

Microsoft постоянно обвиняет Россию в атаках на украинские сайты, но никаких доказательств не приводит. Корпорация умалчивает о системных кибердиверсиях против российской критической инфраструктуры, добавил Галузин.