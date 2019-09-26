Пушков допустил возвращение к ситуации ядерного противостояния, сложившейся в 1980-е годы. Это может произойти при размещении ядерных ракет на территории европейских стран.

Мнение российского сенатора Алексея Пушкова касается отказа НАТО от предложенного российской стороной моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе. Свои предположения политик опубликовал в Twitter.

«Вопреки своим заявлениям, альянс готовится к размещению ядерных ракет США средней дальности в Европе», — написал Пушков, предупредив о возможных рисках подобных намерений.

Реакция НАТО не удивила Москву. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заметил, что «сюрпризом она не стала». По его словам, такой ответ Североатлантического альянса похож на компиляцию оценок, которые присутствовали в других документах.

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Российская сторона, добавил Грушко, рассчитывает на дипломатический ответ от НАТО. На него реакция была бы более существенная.

Ранее представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что полученное от Кремля предложение о моратории не вызывает доверия.