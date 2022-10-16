НАТО де-факто влез в украинский конфликт, но на цели России это не влияет — Песков | 360°

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НАТО де-факто влез в украинский конфликт, но на цели России это не влияет — Песков

Представитель Кремля Песков: НАТО влез в украинский конфликт, но это не изменит цели РФ

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НАТО де-факто влез в украинский конфликт, но на цели РФ это не влияет, специальная военная операция будет доведена до конца. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

«НАТО де-факто влез в украинский конфликт, но на цели РФ это не влияет: <…> она [спецоперация] будет доведена до конца», — сказал Песков.

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По его словам, поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса требует от России внутренней экономической и иной мобилизации.

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Представитель Кремля обратил внимание, что помощь НАТО Украине существенно усложняет ситуацию, но потенциал РФ позволяет продолжать и завершить спецоперацию и в этих условиях.

Ранее Песков заявил, что цели спецоперации России на Украине не изменились. Он обратил внимание, что СВО поможет добиться тех задач, которые не удалось выполнить при помощи политико-дипломатических средств.

При этом он обратил внимание, что переговоры также являются инструментом для достижения поставленных целей.

Дмитрий Песков

НАТО

Специальная военная операция РФ на Украине

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