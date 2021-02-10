«Наташ, у тебя агреман»: Захарова обыграла известный мем по случаю Дня дипломата

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила коллег с Днем дипломата. По случаю праздника Захарова обыграла известный мем с котами, который разместила на своей странице в Facebook.

Оригинальный мем с четырьмя котами, которые пытаются разбудить свою хозяйку Наташу с фразами, что «уже шесть часов утра» и «они уронили вообще все», обрел популярность в 2020 году. Пресс-секретарь МИД России по случаю профессионального праздника обыграла его по-своему. На картинке, которую выложила Захарова, коты говорят Наташе, что сегодня — День дипломата, а также сообщают, что у нее агреман, предупреждают о готовности вручить ноту протеста и, наконец, объявляют персоной нон грата.

Источник фото: facebook.com

«С праздником!» — подписала Захарова.

Захарова ранее объяснила, зачем российский МИД завел страницу в соцсети TikTok. По ее словам, аудиторией в данном случае выступает молодежь, среди которых эта соцсеть особенно популярна. Дипломат отметила, что ведомству интересны аудитории любых возрастов, не только подростковая.