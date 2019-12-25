Наталья Поклонская подвела итоги года и рассказала о значимых переменах в жизни

Поклонская отметила множество перемен, произошедших в ее жизни.

«Конечно, среди нового — переход в комитет по международным делам, где я давно хотела работать, если честно. Поэтому для меня это новый старт, новая дорога, новая сфера деятельности, где я запланировала много начинаний», — поделилась она.

Главной задачей депутат назвала нормализацию отношений между Россией и Украиной.

«Для меня это очень важная тема. Я сделаю все возможное, приложу все усилия, чтобы отношения между Россией и Украиной нормализовались. Это мои родные две страны, я их очень люблю. Нормализацией отношений я, конечно же, занимаюсь в первую очередь. Впрочем, есть и другие вопросы, ставшие в международном комитете новыми для меня. Каждому уделяется время, я набираюсь нового опыта. Это что касается моей работы, карьеры, профессиональной деятельности», — рассказала Поклонская.

Говоря о личной жизни, депутат посетовала, что состоялись не все запланированные путешествия. Как пример она привела неудавшуюся поездку в Японию.