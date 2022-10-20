Настольные и видеоигры предложили внести в перечень рисков для психики ребенка | 360°

Власть 20 октября 2022, 07:27 Настольные и видеоигры предложили внести в перечень рисков для психики ребенка Детский омбудсмен Волынец назвала игры с нетрадиционными ценностями опасными для психики freepik

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В перечень рисков для психики ребенка предложили внести настольные и компьютерные игры, а также игрушки, изображающие нетрадиционные семейные ценности. Соответствующее обращение уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, передали в RT.

Волынец заявила, что получает обращения россиян, обеспокоенных деструктивным влиянием на детей. В связи с чем она и напомнила Мурашко про проект федерального закона Минздрава о выявлении рисков для психического здоровья детей от использования игр.

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«Учитывая вышеизложенное, прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, поддержать инициативу и содействовать скорейшему внесению данного законопроекта в Госдуму», — говорится обращении.

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Ранее заведующая отделением офтальмологии «Открытой клиники» Анна Семакина рассказала, что компьютерные игры в жанре шутер повышают остроту зрения, а экшены, файтинги и гонки улучшают контрастную чувствительность и реакцию. Так или иначе, она посоветовала играть на экранах с хорошим разрешением.