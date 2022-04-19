«Настоящих буйных мало». Медведев заявил о тысячах наемников, приехавших воевать за Украину

Тысячи наемников стекаются на Украину со всех уголков земного шара, такие данные предоставила разведка. Историю наемничества и его последствия описал в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик провел экскурс в историю и к чему приводит чрезмерная ставка на «вооруженных чужаков».

«Киевский режим историю знает плохо и семимильными шагами идет к своему оглушительному фиаско», — написал Медведев.

В основном «солдатами удачи» становятся люди со сломанной психикой, которые прошли не одну горячую точку. На особом счету «выродки с нацистскими примочками».

Главной движущей силой наемников являются деньги. В отличие от настоящих добровольцев.

«Украинская пропаганда визжит о свободе и достоинстве, но почему-то приглашает защищать их за зеленые купюры. Видимо, помимо собственных нацистов, как пел Высоцкий, „настоящих буйных мало“», — отметил зампред.

На наемников не распространяются Женевские конвенции, напомнил Медведев. Иностранным soldiers of fortune на Украине придется по полной ответить за свои деяния, если они останутся живы, подчеркнул политик.