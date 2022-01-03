«Наши особые отношения»: Зеленский рассказал, о чем общался с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между ним и президентом США Джо Байденом установились «особые» отношения, а телефонный разговор двух лидеров был посвящен сохранению мира в Европе, проведению реформ на Украине и борьбе с олигархами. Об этом украинский руководитель написал в своем аккаунте в Twitter.

«Первый международный разговор года с президентом США доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации. Ценим непреклонную поддержку Украины», — поведал Зеленский.

Разговор глав США и Украины состоялся 2 января.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что Байден дал Зеленскому понять, что Вашингтон и его союзники готовы «решительно ответить» в случае вторжения России на Украину.

Она также отметила, что в ходе беседы два президента выразили поддержку дипломатическим усилиям в рамках намеченных контактов с Россией по линии НАТО и ОБСЕ. Также Байден еще раз указал, что выступает за сохранение территориальной целостности Украины.