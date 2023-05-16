Власть 16 мая 2023, 19:41 «Наш первоочередной долг». Госдума продолжит поддержку семей военнослужащих Депутат Колунов: Госдума приняла закон, поддерживающий семьи участников СВО Викимедиа

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Власти продолжат работать над мерами поддержки военных и их семей, заявил депутат Госдумы от Подмосковья Сергей Колунов. Так он прокомментировал принятие поправок к закону «О статусе военнослужащих» и другим нормативно-правовым актам.

Колунов рассказал, что депутаты в ходе пленарного заседания 16 мая во втором и третьем чтениях приняли законопроект, поддерживающий семьи участников СВО.

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«За военнослужащими, направленными в зону специальной военной операции и за пределы России, и членами их семей сохранится право пользоваться служебным жильем. Если жилье съемное, семьям сохранят компенсацию за аренду», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, размер выплат не будет зависеть от воинского звания, должности или выслуги лет. Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации продолжат работать над мерами поддержки военных и их семей.

«Забота о семьях тех, кто сейчас, рискуя собственной жизнью, защищает Родину, — наш первоочередной долг», — отметил Колунов.

Ранее в ГД внесли законопроект, подразумевающий прием участников СВО в вузы без экзаменов. Автором инициативы выступила депутат Нина Останина.