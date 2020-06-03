«Нас такие „сигналы“ не пугают», — подчеркнул член Комитета Совфеда по обороне и безопасности.

По его словам, для российского флота американские ракеты не представляют никакой проблемы, поскольку мы в состоянии их перехватить. Клинцевич заметил, что для США здесь важна не столько военная составляющая, а демонстративный вызов, который граничит с провокацией. Она является частью информационной войны против Москвы, чтобы держать и Россию, и весь мир в напряжении.

«Исходя из последних событий, происходящих в США, могу со всей серьезностью полагать, что вооруженные силы могут им пригодиться для подавления бунтов внутри страны», — обратил внимание собеседник информагентства.