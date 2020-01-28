«Нас поддерживает самая большая страна в Европе» — Петр Толстой объяснил европейским СМИ позицию по Крыму
Вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой ответил на вопросы журналистки, настойчиво уточнявшей, кто поддерживает позицию России по принадлежности Крыма. Об этом сообщил «Царьград».
Одна из журналистов настойчиво уточняла, «кто не считает, что Крым был аннексирован».
«Народ России, нам этого достаточно!» — ответил Петр Толстой. Однако этого ответа оказалось недостаточно для представительницы западных СМИ.
«А какие страны в Европе вас поддерживают?» — задала она новый вопрос.
«Нас поддерживает самая большая страна в Европе — Российская Федерация», — заявил Толстой в ответ.