Одна из журналистов настойчиво уточняла, «кто не считает, что Крым был аннексирован».

«Народ России, нам этого достаточно!» — ответил Петр Толстой. Однако этого ответа оказалось недостаточно для представительницы западных СМИ.

«А какие страны в Европе вас поддерживают?» — задала она новый вопрос.

«Нас поддерживает самая большая страна в Европе — Российская Федерация», — заявил Толстой в ответ.