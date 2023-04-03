Власть 03 апреля 2023, 03:58 «Нас еще много несанкционных осталось». Кадыров ответил на украинские санкции семейной фотографией Кадыров ответил на санкции Украины против дочери, опубликовав семейную фотографию Пресс-служба Кремля

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале снимок с членами семьи. Так он ответил на санкции Украины против дочери. Кадр лидер республики подписал словами: «нас еще много несанкционных осталось, выбирай по фото».

«Нас еще много несанкционных осталось, выбирай по фото. Это вся наша семья, включая внуков Юсуфа и Джаннат», — написал Кадыров.

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Он добавил, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, что тому еще «выслуживаться и выслуживаться».

Как заявил Кадыров, какие бы санкции не вводил украинский лидер, он, как и его близкие, не отступят от поставленных целей.

«Ты (Зеленский — прим. ред.) столько наворовал денег и столько убил украинцев, что скоро народ выкурит тебя как крысу из норы <…> Так что беги, Зеленский, беги», — написал глава Чечни.

Зеленский ранее ввел дополнительные санкции против 33 россиян и 225 предприятий из России. Согласно тексту документа, ограничительные меры ввели сроком на 10 лет. Санкции предусматривают аннулирование лицензий, прекращение торговых операций и блокировку активов. В числе попавших в санкционный список четвертая дочь главы региона Табарик Кадырова, отметило РИА «Новости».