Нарышкин заявил, что Петр I работал на разведку

Такое заявление Нарышкин сделал на круглом столе по истории российской внешней разведки в Москве. Глава службы обратил внимание на то, что представитель династии Романовых за время своей службы добыл большое количество значимой информации.

«Да и сам царь, как говорится, под «дипломатическим прикрытием добывал значительный объем политической и научно-технической информации», — уточнил Нарышкин.

Он также напомнил, что официально Служба внешней разведки появилась в 1920 году. Однако фактически она функционировала и ранее.