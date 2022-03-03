Успешное продвижение российских войск в рамках специальной операции по демилитаризации Украины усиливает истерику США и других стран НАТО. Об этом говорится в сообщении главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, опубликованном на сайте ведомства.

Он отметил, что под ограничения попадают не только российские компании и банки, но и журналисты, спортсмены, ученые и деятели культуры и искусства.

«Их подвергают остракизму только за то, что они отказываются по­вторять мантры о российском „вторжении“ на Украину и преда­вать свою Родину», — написал Нарышкин.

Он подчеркнул, что сегодня Запад не просто пытается отрезать Россию «железным занавесом», а полностью разрушить государственность нашей страны. Сделать это в честном противостоянии он не может, поэтому организовал экономическую, информационную и гуманитарную «блокаду» под предлогом защиты Украины.

Нарышкин напомнил, что войска НАТО бомбили Югославию, заявляя о спасении албанцев. Сегодня их лидер Хашим Тачи находится в суде по обвинению в военных преступлениях. США под предлогом наличия химического оружия вторглись в Ирак, где так ничего и не нашли, разрушили Ливию и убили полковника Каддафи.

Он подчеркнул, что единственное желание России после распада Советского Союза заключалось в том, чтобы соседние страны не становились площадками для враждебной деятельности, а русскоязычные люди не подвергались культурному геноциду. Но у США на Евразию были свои планы. Они не хотели, чтобы Россия окрепла, для этого они начали продвигать НАТО на восток, выстраивая кордоны вдоль нашей границы.

Украина могла стать таким плацдармом. Последние восемь лет ее власти делали все, чтобы это произошло. Но Россия получила шанс прекратить все эти действия. Будущее Украины определят ее жители, но это будет совсем другая страна. А сама ситуация позволит пересмотреть международно-правовые режимы и обязательства.

Россия проводит операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В Министерстве обороны России заявили, что все удары наносятся только по военной инфраструктуре.